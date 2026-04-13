Viaggi a rischio sicuri di essere coperti dall’assicurazione? Cosa sapere prima di partire

Negli ultimi giorni, si sono registrate numerose cancellazioni di voli a causa della crisi energetica. Questa situazione sta provocando disagi per molti viaggiatori, che si chiedono se le loro assicurazioni coprano eventuali problemi legati ai voli cancellati o ritardi. Con l’aumento delle interruzioni nei voli, è importante conoscere i dettagli delle coperture assicurative prima di partire, per evitare sorprese inattese.

Firenze, 13 aprile 2026 – La crisi energetica in corso sta causando numerose cancellazioni di voli e il rischio concreto di ulteriori disagi nelle prossime settimane. Una situazione che alimenta le preoccupazioni di chi ha già programmato le vacanze e di chi si appresta a prenotare. La domanda più frequente tra i viaggiatori è: cosa accade in caso di cancellazione e come tutelarsi davvero? Negli ultimi giorni si sta diffondendo l’idea che stipulare una polizza assicurativa sia il modo migliore per evitare le conseguenze di una cancellazione. Ma questa convinzione, mette in guardia Confconsumatori, può rivelarsi rischiosa. Le assicurazioni di viaggio non sono strumenti inutili, anzi, in diversi casi hanno garantito risarcimenti importanti, sia per i voli sia per i pacchetti turistici.🔗 Leggi su Lanazione.it

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