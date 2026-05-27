Il 1° giugno arrivano in Italia i biscotti Oreo al gusto hotteok, una variante ispirata al dolce coreano. Il prodotto viene lanciato in edizione limitata e sarà disponibile nei supermercati e nei negozi di dolciumi. La confezione presenta il classico formato di Oreo, ma con un gusto che richiama i sapori della tradizione coreana. La novità si inserisce nella strategia del brand di ampliare le proprie proposte con gusti regionali.

Il gruppo K-pop BTS e Oreo, uno dei brand di biscotti più iconici d’America, hanno annunciato una collaborazione senza precedenti: una edizione limitata di biscotti al gusto hotteok, il tradizionale pancake coreano ripieno di zucchero di canna che i sette membri della band mangiavano durante l’infanzia in Corea del Sud. Il lancio è previsto per il 1° giugno e rappresenta un evento globale di portata straordinaria. I biscotti saranno infatti disponibili in oltre 80 paesi in tutto il mondo, superando di gran lunga la distribuzione di precedenti edizioni speciali come quelle ispirate all’horchata di Selena Gomez, vendute solo in quattro nazioni oltre agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I BTS lanciano gli Oreo al gusto hotteok: arrivano in Italia il 1° giugno

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