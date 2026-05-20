BTS | il nuovo concerto in diretta al cinema il 13 giugno

Da romadailynews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 giugno, i fan di BTS potranno seguire il loro concerto in diretta al cinema, un evento speciale dedicato all’anniversario del debutto della band. L’appuntamento rappresenta un’occasione per rivivere le esibizioni dal vivo e partecipare a una proiezione condivisa con altri appassionati. L’evento si svolge in diverse sale cinematografiche, offrendo la possibilità di assistere all’evento in un’atmosfera di festa e di condivisione. La proiezione sarà trasmessa in alta definizione e durerà diverse ore.

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Uno straordinario ritorno a casa  per celebrare l’anniversario del debutto della band che ha trasformato la musica in una comunità globale che unisce milioni di fan IL NUOVO EVENTO MONDIALE AL CINEMA  “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING” IN DIRETTA DA BUSAN NEI CINEMA DI TUTTO IL MONDO  SABATO 13 GIUGNO PER UNA CONNESSIONE UNICA  TRA MUSICA, EMOZIONE E COMMUNITY Apertura prevendite dal 28 maggio su BTSLIVEVIEWING.COM   Arriva nelle sale BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING, un evento cinematografico globale in diretta che porterà nei cinema di tutto il mondo il ritorno dei BTS al Busan Asiad Main Stadium il prossimo 13 giugno: alle ore 11:45 in diretta e alle ore 15:30 in differita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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