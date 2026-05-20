BTS | il nuovo concerto in diretta al cinema il 13 giugno
Il 13 giugno, i fan di BTS potranno seguire il loro concerto in diretta al cinema, un evento speciale dedicato all’anniversario del debutto della band. L’appuntamento rappresenta un’occasione per rivivere le esibizioni dal vivo e partecipare a una proiezione condivisa con altri appassionati. L’evento si svolge in diverse sale cinematografiche, offrendo la possibilità di assistere all’evento in un’atmosfera di festa e di condivisione. La proiezione sarà trasmessa in alta definizione e durerà diverse ore.
Uno straordinario ritorno a casa per celebrare l’anniversario del debutto della band che ha trasformato la musica in una comunità globale che unisce milioni di fan IL NUOVO EVENTO MONDIALE AL CINEMA “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING” IN DIRETTA DA BUSAN NEI CINEMA DI TUTTO IL MONDO SABATO 13 GIUGNO PER UNA CONNESSIONE UNICA TRA MUSICA, EMOZIONE E COMMUNITY Apertura prevendite dal 28 maggio su BTSLIVEVIEWING.COM Arriva nelle sale BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING, un evento cinematografico globale in diretta che porterà nei cinema di tutto il mondo il ritorno dei BTS al Busan Asiad Main Stadium il prossimo 13 giugno: alle ore 11:45 in diretta e alle ore 15:30 in differita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
UN NUOVO CONCERTO IN LIVE MONDIALE E UN DOCUMENTARIO DEI BTS IN ARRIVO SU NETFLIX
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