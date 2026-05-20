BTS | il nuovo concerto in diretta al cinema il 13 giugno

Il 13 giugno, i fan di BTS potranno seguire il loro concerto in diretta al cinema, un evento speciale dedicato all’anniversario del debutto della band. L’appuntamento rappresenta un’occasione per rivivere le esibizioni dal vivo e partecipare a una proiezione condivisa con altri appassionati. L’evento si svolge in diverse sale cinematografiche, offrendo la possibilità di assistere all’evento in un’atmosfera di festa e di condivisione. La proiezione sarà trasmessa in alta definizione e durerà diverse ore.

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