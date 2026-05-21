Fondi per il dissesto a Lanciano Fratelli d’Italia | I risultati arrivano grazie ai partiti e ad una filiera istituzionale forte
In una nota ufficiale, il coordinatore di Fratelli d’Italia a Lanciano e il direttivo cittadino del partito hanno evidenziato il ruolo delle istituzioni nel raggiungimento dei fondi destinati al dissesto finanziario della città. Secondo quanto dichiarato, i risultati ottenuti sono frutto della collaborazione tra il Governo, la Regione e l’amministrazione comunale, che hanno lavorato insieme nel corso degli ultimi anni. La comunicazione si concentra sull’importanza di questa sinergia istituzionale per ottenere risorse pubbliche.
Il coordinatore di Fratelli d’Italia Lanciano, Rocco Finardi, e il direttivo cittadino del partito, rivendicano con forza il lavoro politico svolto in questi anni dalla filiera istituzionale tra Governo, Regione e amministrazione comunale. Il riferimento è, in particolare, all'arrivo di circa 5. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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