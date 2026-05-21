Fondi per il dissesto a Lanciano Fratelli d’Italia | I risultati arrivano grazie ai partiti e ad una filiera istituzionale forte

In una nota ufficiale, il coordinatore di Fratelli d’Italia a Lanciano e il direttivo cittadino del partito hanno evidenziato il ruolo delle istituzioni nel raggiungimento dei fondi destinati al dissesto finanziario della città. Secondo quanto dichiarato, i risultati ottenuti sono frutto della collaborazione tra il Governo, la Regione e l’amministrazione comunale, che hanno lavorato insieme nel corso degli ultimi anni. La comunicazione si concentra sull’importanza di questa sinergia istituzionale per ottenere risorse pubbliche.

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