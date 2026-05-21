Fondi per il dissesto a Lanciano Fratelli d’Italia | I risultati arrivano grazie ai partiti e ad una filiera istituzionale forte

Da chietitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una nota ufficiale, il coordinatore di Fratelli d’Italia a Lanciano e il direttivo cittadino del partito hanno evidenziato il ruolo delle istituzioni nel raggiungimento dei fondi destinati al dissesto finanziario della città. Secondo quanto dichiarato, i risultati ottenuti sono frutto della collaborazione tra il Governo, la Regione e l’amministrazione comunale, che hanno lavorato insieme nel corso degli ultimi anni. La comunicazione si concentra sull’importanza di questa sinergia istituzionale per ottenere risorse pubbliche.

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Il coordinatore di Fratelli d’Italia Lanciano, Rocco Finardi, e il direttivo cittadino del partito, rivendicano con forza il lavoro politico svolto in questi anni dalla filiera istituzionale tra Governo, Regione e amministrazione comunale. Il riferimento è, in particolare, all'arrivo di circa 5. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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