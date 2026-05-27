Una famiglia che vive in un bosco ha espresso il desiderio di tornare a casa, chiedendo quando sarà possibile. La madre ha annunciato che una nuova abitazione ecosostenibile è in fase di preparazione. Nel frattempo, Catherine Birmingham ha confermato di rimanere in Italia, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Catherine Birmingham torna a parlare in tv dopo la sospensione della responsabilità genitoriale: ‘Resteremo in Italia’. “I bambini continuano a chiedere quando possono tornare a casa. Non lo sanno e non possiamo dire loro qualcosa che non sappiamo neanche noi”. È una delle frasi più forti pronunciate da Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta “famiglia nel bosco”, tornata a parlare pubblicamente nelle trasmissioni “Cinque Minuti” e “Porta a Porta”. La vicenda della coppia anglo-australiana che vive tra i boschi di Palmoli, in Abruzzo, continua da mesi ad alimentare dibattito e attenzione mediatica dopo il provvedimento con cui, nel novembre scorso, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale sui tre figli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘I bambini chiedono quando potranno tornare a casa’: parla la mamma della famiglia nel bosco, pronta una nuova abitazione ecosostenibile

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Bimbi tolti a un'altra famiglia nel bosco, parla la sindaca di Caprese - Storie italiane 05/12/2025

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il fatto di essere 9 fratelli e solo uno è quello che riceve enormi attenzioni per il suo indiscusso talento tanto che quando ti intervistano chiedono sempre e solo di lui. E questo fin da bambini. Si volevano tutti davvero molto bene altrimenti si sarebbero sbranati, x.com

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