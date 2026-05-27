‘I bambini chiedono quando potranno tornare a casa’ | parla la mamma della famiglia nel bosco pronta una nuova abitazione ecosostenibile

Da notizieaudaci.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una famiglia che vive in un bosco ha espresso il desiderio di tornare a casa, chiedendo quando sarà possibile. La madre ha annunciato che una nuova abitazione ecosostenibile è in fase di preparazione. Nel frattempo, Catherine Birmingham ha confermato di rimanere in Italia, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, senza aggiungere ulteriori dettagli.

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Catherine Birmingham torna a parlare in tv dopo la sospensione della responsabilità genitoriale: ‘Resteremo in Italia’. “I bambini continuano a chiedere quando possono tornare a casa. Non lo sanno e non possiamo dire loro qualcosa che non sappiamo neanche noi”. È una delle frasi più forti pronunciate da Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta “famiglia nel bosco”, tornata a parlare pubblicamente nelle trasmissioni “Cinque Minuti” e “Porta a Porta”. La vicenda della coppia anglo-australiana che vive tra i boschi di Palmoli, in Abruzzo, continua da mesi ad alimentare dibattito e attenzione mediatica dopo il provvedimento con cui, nel novembre scorso, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale sui tre figli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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