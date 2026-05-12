Famiglia nel bosco i giudici | La mamma non può tornare con i figli nella casa famiglia

Una famiglia che vive nel bosco ha visto rifiutata la richiesta di tornare nella casa famiglia con i figli. I giudici hanno stabilito che la madre non può riaccompagnarli, dopo aver esaminato le circostanze del caso. La figlia, che era stata ricoverata in ospedale per una settimana, è stata dimessa e si è ricongiunta con il fratello e il resto della famiglia. La decisione si basa sulle valutazioni legali riguardanti la tutela dei minori.

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Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Lo scorso 6 marzo il tribunale aveva disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta, dove i tre minori risiedono da fine novembre. I giudici, chiamati a esprimersi dalla corte d'Appello che aveva ritenuto il reclamo "improcedibile", hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando l'allontanamento della donna dalla casa famiglia.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, i giudici: "La mamma non può tornare con i figli nella casa famiglia" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Famiglia nel bosco, Salvini: Precedente pericoloso. Serve indagine sugli assistenti sociali Notizie correlate Famiglia nel bosco, i giudici: «Mamma Catherine non può tornare nella casa-famiglia»Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia del bosco, contro l’ordinanza del 6 marzo... Respinto il ricorso, la "mamma del bosco" non può tornare nella casa famigliaIl Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della "famiglia del bosco", contro l'ordinanza del 6 marzo... Argomenti più discussi: Famiglia nel bosco, ricoverata una delle figlie in ospedale: ultime news; Famiglia nel bosco, la bimba ricoverata: come sta, il chiarimento del Garante; Bimba della famiglia nel bosco ricoverata, genitori esclusi dall’assistenza; Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine: Nostra figlia in ospedale è molto triste e spaventata. Famiglia nel bosco, madre e padre mollati (di nuovo) dagli avvocati. A difenderli arriva l'ex senatore leghista Simone Pillon x.com Famiglia nel bosco, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas rinunciano al mandato: No visione comuneGli avvocati della Famiglia nel bosco hanno rinunciato al loro incarico dopo essere subentrati nella difesa della coppia a novembre ... virgilio.it