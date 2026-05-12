Famiglia nel bosco i giudici | La mamma non può tornare con i figli nella casa famiglia
Una famiglia che vive nel bosco ha visto rifiutata la richiesta di tornare nella casa famiglia con i figli. I giudici hanno stabilito che la madre non può riaccompagnarli, dopo aver esaminato le circostanze del caso. La figlia, che era stata ricoverata in ospedale per una settimana, è stata dimessa e si è ricongiunta con il fratello e il resto della famiglia. La decisione si basa sulle valutazioni legali riguardanti la tutela dei minori.
Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Lo scorso 6 marzo il tribunale aveva disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta, dove i tre minori risiedono da fine novembre. I giudici, chiamati a esprimersi dalla corte d'Appello che aveva ritenuto il reclamo "improcedibile", hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando l'allontanamento della donna dalla casa famiglia.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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