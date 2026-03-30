Una famiglia che vive nel bosco ha visto i propri figli manifestare segnali di sofferenza e di spenta vitalità, chiedendo di essere riportati in un'abitazione. Le autorità stanno seguendo le procedure per il ricongiungimento familiare, mentre si attende l'esito delle verifiche e delle valutazioni sul caso. La situazione è sotto osservazione da parte degli enti competenti.

I bambini della famiglia nel bosco hanno la febbre e appaiono “sofferenti e spenti”. “Quando torniamo a casa?”, è la domanda dei bimbi, allontanati dai genitori nel novembre 2025 con un’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e da quel momento ospiti nella casa famiglia a Vasto. Lo sfogo della mamma Catherine: “Saperli ammalati e non poterli consolare mi distrugge”. Come stanno i bambini della famiglia nel bosco Le parole dello psichiatra Tonino Cantelmi Lo sfogo della madre della famiglia nel bosco Come stanno i bambini della famiglia nel bosco Come riportato da Il Messaggero, tutti e tre i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno la febbre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, bambini "sofferenti e spenti" chiedono di tornare a casa: attesa per il ricongiungimento

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Famiglia nel bosco, perché i bambini non tornano a casa - Ore 14 Sera 15/01/2026

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