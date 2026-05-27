humanitas university apre a bergamo il corso in tecniche di radiologia medica

Notizia in breve

Humanitas University ha avviato a Bergamo un nuovo corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, Immagini e Radioterapia. Il corso è realizzato in collaborazione con Humanitas Gavazzeni. La formazione si rivolge a studenti interessati a specializzarsi nel settore radiologico e radioterapico. La durata del percorso è di tre anni e mira a fornire competenze tecniche e pratiche nel campo delle immagini mediche e delle terapie radiologiche.