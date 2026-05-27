Humanitas University apre a Bergamo il corso in tecniche di radiologia medica
Humanitas University ha avviato a Bergamo un nuovo corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, Immagini e Radioterapia. Il corso è realizzato in collaborazione con Humanitas Gavazzeni. La formazione si rivolge a studenti interessati a specializzarsi nel settore radiologico e radioterapico. La durata del percorso è di tre anni e mira a fornire competenze tecniche e pratiche nel campo delle immagini mediche e delle terapie radiologiche.
LA NOVITÀ. Humanitas University amplia la propria offerta formativa a Bergamo con l’attivazione del nuovo corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, in collaborazione con Humanitas Gavazzeni. Il percorso sarà presentato durante l’Open day del 4 giugno nell’Auditorium di Villa Elios, all’interno del complesso ospedaliero, con due sessioni in programma alle 13.30 e alle 16. Il corso nasce per rispondere alla crescente richiesta di professionisti nel campo della diagnostica per immagini e della radioterapia, settori sempre più legati all’innovazione tecnologica e con concrete opportunità occupazionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Notizie e thread social correlati
Humanitas University amplia l’offerta formativa a Bergamo con il corso di laurea in Tecniche di Radiologia MedicaHumanitas University ha avviato un nuovo corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica a Bergamo, presso la sede locale in...
Bergamo Next Level 2026, UniBg si apre alle scuole con la Kids University. Tra le novità le benemerenze di ateneoL’Università di Bergamo ha annunciato l’apertura della Kids University, un nuovo spazio dedicato alle scuole, come parte delle iniziative di Bergamo...
Temi più discussi: Humanitas University: apre la raccolta delle manifestazioni di interesse per gli incarichi didattici; Leucemia mielomonocitica cronica: una nuova mappa genetica per rileggere la malattia e orientare il percorso di cura; L’osteopatia è una professione sanitaria.
Humanitas University amplia la propria offerta formativa a Bergamo con l’attivazione del nuovo corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, in collaborazione con Humanitas Gavazzeni. facebook
Humanitas University apre a Bergamo il corso in tecniche di radiologia medicaHumanitas University amplia la propria offerta formativa a Bergamo con l’attivazione del nuovo corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, in collaborazion ... ecodibergamo.it
Humanitas University amplia l’offerta formativa a Bergamo con il corso di laurea in Tecniche di Radiologia MedicaBergamo. L’Humanitas University rafforza la propria presenza sul territorio bergamasco con l’attivazione del nuovo corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapi ... bergamonews.it