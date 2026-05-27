Humanitas University amplia l’offerta formativa a Bergamo con il corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica

Humanitas University ha avviato un nuovo corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica a Bergamo, presso la sede locale in collaborazione con l’Humanitas Gavazzeni. La laurea mira a formare professionisti specializzati in diagnostica per immagini e radioterapia. La scelta si inserisce nell’offerta formativa dell’ateneo, rafforzando la presenza nel territorio bergamasco. Il corso è stato attivato recentemente e si rivolge a studenti interessati a specializzarsi nel settore radiologico.

Open Day il 4 giugno a Villa Elios. Iscrizioni al test d’ingresso dall’8 giugno al 25 agosto Bergamo. L’Humanitas University rafforza la propria presenza sul territorio bergamasco con l’attivazione del nuovo corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, che sarà ospitato presso la sede cittadina in collaborazione con l’Humanitas Gavazzeni. Il nuovo percorso formativo verrà presentato ufficialmente in occasione dell’open day in programma il 4 giugno nell’Auditorium di Villa Elios, all’interno del complesso ospedaliero. L’evento si terrà in due sessioni, alle 13.30 e alle 16, e sarà dedicato a studenti interessati a intraprendere una carriera nell’ambito delle professioni sanitarie tecniche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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