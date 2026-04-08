Bergamo Next Level 2026 UniBg si apre alle scuole con la Kids University Tra le novità le benemerenze di ateneo

L’Università di Bergamo ha annunciato l’apertura della Kids University, un nuovo spazio dedicato alle scuole, come parte delle iniziative di Bergamo Next Level 2026. Tra le novità anche le benemerenze di ateneo, riconoscimenti conferiti in occasione di eventi recenti. L’ateneo torna a rafforzare il rapporto con il territorio attraverso attività rivolte ai giovani studenti e alle scuole locali.

Bergamo. Nel pieno delle trasformazioni che stanno ridefinendo la nostra società, l’ Università di Bergamo riapre il suo spazio di confronto concreto tra saperi e territorio. Da mercoledì 15 a venerdì 17 aprile è in programma la 6ª edizione di Bergamo Next Level, l’annuale rassegna dell’ateneo dedicata al dialogo tra ricerca, istituzioni e imprese. Il titolo scelto per quest’anno, “Officine del Futuro. Connessioni e sinergie di sperimentazione nell’ecosistema territoriale”, riflette una necessità sempre più attuale: costruire visioni condivise capaci di tradursi in azione, valorizzando reti esistenti, attivando nuove connessioni e promuovendo ambiti di sperimentazione in sinergia con il territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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