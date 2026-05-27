Hormuz l' allarme degli scienziati sul santuario marino | mine e sonar militari stanno uccidendo squali e balene e nessuno ne parla
Gli scienziati hanno segnalato che le mine e i sonar militari utilizzati nelle operazioni navali stanno causando la morte di squali e balene nel santuario marino di Hormuz. Questi strumenti vengono impiegati per scopi militari e di sorveglianza, ma non ci sono interventi specifici per limitare i danni alla fauna marina. La questione non riceve molta attenzione pubblica, anche se le specie marine vengono uccise a causa di queste attività nel settore.
Mentre i radar della geopolitica globale sono costantemente puntati sullo Stretto di Hormuz per monitorare il transito cruciale dell'oro nero e le fiammate di tensione tra Iran, Israele e Stati Uniti, sotto la superficie di quella stessa lingua d'acqua si consuma un conflitto parallelo, silenzioso e dagli effetti devastanti. Hormuz non è solo uno dei corridoi energetici più strategici e militarizzati del pianeta, ma è anche un ecosistema di straordinaria complessità e fragilità biologica, dove specie rare e maestose stanno perdendo la loro battaglia per la sopravvivenza. Il braccio di ferro geopolitico e il viavai incessante di... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Hormuz, l'allarme degli scienziati sul santuario marino
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