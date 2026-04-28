Menchetti al cas di San Marco | Allarme palme in città stanno morendo e nessuno se ne occupa

Durante un incontro al cas di San Marco, organizzato dal consigliere comunale e da una lista civica, diversi cittadini hanno segnalato problemi nel quartiere. Tra le questioni sollevate, è stato evidenziato il deterioramento delle palme presenti in città, che si stanno seccando e muoiono. Nessuna istituzione ha ancora adottato interventi specifici per affrontare questa problematica. L’evento si è svolto in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio.

Durante l'ultimo incontro svoltosi al cas di San Marco, organizzato dal consigliere comunale Michele Menchetti insieme alla Lista Indipendente per Arezzo in vista delle prossime amministrative di maggio, numerosi cittadini hanno segnalato alcune criticità riscontrate nel quartiere di San Marco e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Michele Menchetti al Cas di San Marco: viabilità da rivedereArezzo, 28 aprile 2026 – Michele Menchetti al Cas di San Marco: viabilità da rivedere. Leggi anche: “Saione non è il Bronx”. Menchetti incontra i cittadini al Cas del Pionta Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Michele Menchetti al Cas di San Marco: viabilità da rivedere; Michele Menchetti al Cas di San Marco: viabilità da rivedere; Lucignano, nuovi ausili per la fisioterapia grazie alla donazione AVIS; Nuovo comandante Polizia Locale, perché tanto clamore?. Michele Menchetti al Cas di San Marco: viabilità da rivedereI cittadini fanno notare il caos intorno alla Questura. Allarme palme in città, stanno morendo e nessuno se ne occupa ... lanazione.it Michele Menchetti al Cas del Pionta: Nel quartiere servono pattugliamenti a piedi e il rispetto delle regole di convivenza civileLe telecamere di sorveglianza ci sono, ma chi spaccia se ne frega ... msn.com •29 Ottobre 2020• così grande e così sola ~Piazza San Marco~ facebook Le cicatrici e la fierezza del leone di San Marco x.com