Panni umidi e bagnati stesi sul termosifone possono sembrare una soluzione rapida e geniale nei mesi freddi, un po’ come avvolgere la casa in una nuvola calda che promette vestiti asciutti e aria più umida per respirare meglio. Ma ciò che accade davvero è molto meno poetico e decisamente meno innocuo: quell’umidità aggiunta nell’aria domestica può diventare un nemico silenzioso per la salute, soprattutto se si accumula e ristagna dove respiri, dormi e vivi ogni giorno. Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha evidenziato quanto la qualità degli ambienti interni influenzi il nostro benessere e quello dei più piccoli. Lo studio sistematico del 2024 di Cai et al. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Asciugare i panni sul termosifone fa male alla salute, aumentano muffe e problemi respiratori”: l’allarme degli scienziati

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