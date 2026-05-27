L'Iran avrebbe posizionato mine nel Golfo di Hormuz solo dopo aver ricevuto minacce, secondo fonti non ufficiali. La presenza delle mine non è mai stata confermata, e si sostiene che siano state messe in atto come risposta a pressioni esterne. La discussione su un possibile accordo di pace include anche un cessate il fuoco e il ritiro delle forze americane dalla zona. La bozza dell’accordo di pace sarebbe ormai pronta, secondo alcune fonti di Teheran.

Oltre al cessate il fuoco e alla questione del ritiro delle forze americane dalle vicinanze dell'Iran, nella bozza di accordo di pace, che secondo i media di Teheran sarebbe ormai pronta, resta centrale il tema di Hormuz, sulle prospettive dello Stretto e su come ripristinare il transito delle navi. Lo Stretto di Hormuz, tuttavia, non verrebbe completamente riaperto: controlli e gestione del transito resterebbero affidati all'Iran in coordinamento con l'Oman, mentre le navi militari statunitensi sarebbero escluse dall'intesa. Oggi la Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha dichiarato che 23 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore dopo aver ottenuto i permessi necessari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, il bluff iraniano sulle mine (che non c'erano). «Le hanno posizionate solo dopo averlo minacciato»

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Pentagon warns Hormuz mines could take months to clear as prices surge

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