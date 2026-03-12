Non sono solo le mine a minacciare lo stretto di Hormuz | cos' è la Mosquito Fleet dell' Iran

L'Iran ha costituito una flottiglia chiamata Mosquito Fleet, composta da imbarcazioni veloci e leggere. Questa forza navale viene impiegata nella regione dello Stretto di Hormuz, una zona strategica per il traffico marittimo globale. La presenza di questa flottiglia si aggiunge alle altre minacce già presenti nella zona, come le mine e le tensioni tra le nazioni coinvolte.

Non solo mine e missili: Teheran può ancora contare su una flotta di barchini esplosivi e droni navali capaci di colpire petroliere e mercantili nello stretto più strategico di Hormuz Questa flotta di piccole imbarcazioni, che comprende gli Uncrewed Surface Vessel, o barchini senza equipaggio carichi di esplosivo, concettualmente simili a quelli utilizzati dall’Ucraina nella guerra asimmetrica contro la flotta russa del Mar Nero, si suppone abbia già colpito petroliere e mercantili. Secondo H.I. Sutton, la petroliera Sonangol Namibe, colpita il 5 marzo, sarebbe stata vittima di uno di questi mezzi, a giudicare dai danni allo scafo. Queste... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non sono solo le mine a minacciare lo stretto di Hormuz: cos'è la Mosquito Fleet dell'Iran Articoli correlati Le mine nello Stretto di Hormuz sono un problema per la Marina Usa: ha rottamato i dragamineRoma, 11 marzo 2026 - La notizia, lanciata dall’intelligence Usa, dell’intenzione di piazzare mine nello Stretto di Hormuz da parte dei pasdaran, non... Leggi anche: La minaccia di Trump: "Se l'Iran ha messo le mine nello stretto di Hormuz..."