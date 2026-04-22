Xiaomi rivoluziona il bucato | lo stendibiancheria smart da soffitto

Un nuovo sistema per l’asciugatura dei vestiti è stato presentato in Cina. Si tratta di uno stendibiancheria intelligente che si installa direttamente sul soffitto. Il dispositivo, chiamato Mijia Smart Clothes Drying Rack 3, è stato sviluppato da Xiaomi e utilizza tecnologie avanzate per facilitare il processo di asciugatura. La novità si inserisce nel settore degli elettrodomestici dedicati alla cura dei capi.

Xiaomi ha svelato in Cina il nuovo Mijia Smart Clothes Drying Rack 3, un sistema avanzato per l’asciugatura dei capi progettato per essere installato direttamente sul soffitto. Il dispositivo si inserisce nel percorso di innovazione domestica del brand, che ha già presentato soluzioni intelligenti come la cappa smart e il nuovo fornello a gas intelligente. La struttura del nuovo stendibiancheria è pensata per ottimizzare i volumi degli ambienti abitativi. Il corpo centrale, con una lunghezza di circa 1190 mm, ospita il motore e il pannello luminoso, mentre due bracci a pantografo permettono una discesa fino a 1300 mm. Quando il sistema viene richiuso, le dimensioni si riducono a un profilo compatto di 1345 x 450 x 98 mm, aderendo alla superficie del soffitto e liberando spazio sottostante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xiaomi rivoluziona il bucato: lo stendibiancheria smart da soffitto Notizie correlate Xiaomi rivoluziona il clima: arriva il condizionatore smart con IAXiaomi ha svelato in Cina il nuovo sistema di climatizzazione centralizzata Mijia Central Air Conditioner, puntando su un’integrazione tecnologica... Xiaomi 18 pro con fotocamere da 200 mp rivoluziona la fotografial’interesse globale attorno al prossimo modello xiaomi riguarda soprattutto le potenzialità fotografiche, ma anche l’architettura hardware che...