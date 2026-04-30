Foggia rivoluziona i rifiuti | arriva il piano dei cassonetti smart

A Foggia la Giunta ha approvato un nuovo piano per la gestione dei rifiuti, che prevede l'installazione di cassonetti intelligenti. Questi nuovi contenitori sono stati finanziati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La scelta mira a migliorare l'efficienza della raccolta e a ridurre l'impatto ambientale. L'intervento coinvolge diverse aree della città, con l'obiettivo di rendere più moderna la gestione dei rifiuti urbani.

? Cosa sapere La Giunta di Foggia approva il piano per i nuovi cassonetti intelligenti con fondi Pnrr.. La città si divide in due macroaree per la gestione differenziata dei rifiuti urbani.. La Giunta comunale di Foggia ha approvato questa mattina la nuova pianificazione territoriale per l’installazione dei cassonetti intelligenti, dividendo la città in due macroaree strategiche per trasformare il sistema di igiene urbana. Questa decisione, che punta a modernizzare la raccolta differenziata sfruttando i fondi del Pnrr per la meccanizzazione della rete, definisce finalmente dove si muoveranno i nuovi servizi di prossimità e dove invece si continuerà con le modalità attuali in attesa di evoluzioni future.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia rivoluziona i rifiuti: arriva il piano dei cassonetti smart Notizie correlate Amiu si rinnova a Foggia: raccolta rifiuti più efficiente con cassonetti intelligenti e nuovo parco mezziPer il Comune di Foggia, si tratta di “un investimento importante che si traduce in servizi più efficienti, interventi più rapidi e una città più... Xiaomi rivoluziona il clima: arriva il condizionatore smart con IAXiaomi ha svelato in Cina il nuovo sistema di climatizzazione centralizzata Mijia Central Air Conditioner, puntando su un’integrazione tecnologica... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Calabria – Acri, rivoluzione rifiuti: dal 4 maggio la consegna dei nuovi kit Ecoross; Foggia, agguato di mafia in via Cerignola: ucciso Giuseppe Stefano Bruno, nipote del boss Il Primitivo. MACROAREE FOGGIA Foggia. Via libera ai cassonetti intelligenti: la città si divide in due macroareeFoggia compie un nuovo passo verso la modernizzazione del servizio di raccolta rifiuti. La Giunta comunale ha approvato la dislocazione dei cassonetti intelligenti sul territorio urbano, definendo due ... statoquotidiano.it Foggia. Rifiuti organici, il Comune affida a Bioripa: impegno da 49mila euroRifiuti organici, il Comune affida a Bioripa: impegno da 49mila euro Il Comune di Foggia affida il servizio di trattamento dei rifiuti compostabili alla società Bioripa Srl e stanzia quasi 50mila euro ... statoquotidiano.it BonassisaLab di Foggia guida la rivoluzione della Dop Economy: nasce “Apulia Alimenta Felix” - facebook.com facebook