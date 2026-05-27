La Honda celebra i 25 anni dello scooter SH125 con un progetto speciale che unisce design, arte e sperimentazione sui materiali. L’iniziativa ruota attorno a due reinterpretazioni del modello: “ Hanami ”, una scultura in marmo in scala 1:1 realizzata dall’artista italiano Filippo Tincolini, e il concept SH125i Marmo sviluppato dagli ingegneri dello stabilimento Honda di Atessa. L’ SH125 rappresenta dal 2001 uno dei modelli centrali per il sito produttivo abruzzese e, più in generale, uno degli scooter più diffusi nel mercato europeo. Per celebrare il venticinquesimo anniversario, Honda ha scelto di costruire un progetto che riflettesse non solo la storia commerciale del popolare scooter, ma anche il rapporto tra design industriale, artigianato e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Honda scolpisce l’SH125 nel marmo. Così nasce il concept “Hanami”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ELABORAZIONE SH125 : NON CREDEVO FOSSE COSÌ RUMOROSO…

Notizie e thread social correlati

Suzuka: la Honda HRC mette alla prova la Civic Type R ConceptDurante l’evento di Suzuka, la Honda HRC ha testato la Civic Type R Concept, focalizzandosi sui dati raccolti per valutare le prestazioni e...

Honda Wn7: l’elettrica che inaugura il futuro secondo HondaHonda presenta la Wn7, una moto elettrica che segna il suo ingresso nel settore delle due ruote a zero emissioni.

Si parla di: Honda SH125 25 anni: scultura in marmo e concept SH Marmo.

Honda SH125, l'icona per la mobilità urbana festeggia 25 anni con SH Marmo e HanamiHonda celebra i 25 anni dell’iconico SH125 con un progetto creativo senza precedenti: nascono Hanami e SH125i Marmo, due concept che uniscono arte, design e innovazione sostenibil ... motorbox.com

Honda Sh 125 e 150i, ecco come cambia per il 2026L’Sh125 e il suo quasi gemello Sh150i sono gli scooter a ruote alte di Honda che dominano il mercato da anni. Prodotti nella fabbrica Honda italiana di Atessa (Ch), in Abruzzo, i due modelli si ... ilsole24ore.com