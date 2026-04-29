Honda presenta la Wn7, una moto elettrica che segna il suo ingresso nel settore delle due ruote a zero emissioni. Il modello è stato ideato da zero e sviluppato all’interno di un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La casa giapponese conferma così il suo impegno nel campo delle moto elettriche full-size, puntando a offrire un prodotto completamente nuovo nel mercato.

Con la Wn7 Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full-size con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 Cv di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo Wmtc. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio: diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Nonostante i 217 kg dichiarati, la distribuzione delle masse e il motore posizionato sotto il pivot del forcellone rendono la Wn7 agile e intuitiva nella guida, soprattutto nei contesti urbani.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Honda Wn7: l’elettrica che inaugura il futuro secondo Honda

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