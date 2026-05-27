Hockey Pari 4-4 per il team di Bondeno I matildei chiudono da imbattuti
Il match tra il team di Bondeno e l’avversario si è concluso con un pareggio 4-4. I matildei hanno mantenuto l’imbattibilità durante tutta la stagione. La partita si è svolta sabato 23 maggio ad Uras, ultima giornata del campionato di Serie A1. Nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull’altra, portando a un risultato finale di parità. La partita si è giocata in un clima di grande equilibrio e tensione.
Nella giornata di sabato 23 maggio è andata in scena ad Uras l’ultima giornata del campionato di Serie A1. L’ HC Bondeno, già certo del piazzamento promozione da due giornate, affronta la più vicina inseguitrice in una sfida che nulla ha da dire alla classifica. I matildei devono rinunciare a Santini, Costa e Fedossenko oltre che a Calzolari assente per infortunio. Per l’ultima di campionato capitan Succi lascia il ruolo di capitano al vice Alessandro Bergamini. La gara ricalca il copione dell’andata, con Bondeno che si trova in doppio vantaggio al termine del primo tempo: apre le marcature Succi con un gol da killer nell’area di rigore e poi raddoppia Lago con uno splendido rovescio che si insacca sotto l’incrocio dei pali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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