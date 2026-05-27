hockey pari 4 4 per il team di bondeno i matildei chiudono da imbattuti

Notizia in breve

Il match tra il team di Bondeno e l’avversario si è concluso con un pareggio 4-4. I matildei hanno mantenuto l’imbattibilità durante tutta la stagione. La partita si è svolta sabato 23 maggio ad Uras, ultima giornata del campionato di Serie A1. Nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull’altra, portando a un risultato finale di parità. La partita si è giocata in un clima di grande equilibrio e tensione.