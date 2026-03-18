Hockey Cinquina Bondeno il campionato parte col piglio giusto

L'Hockey Club Bondeno ha ripreso il campionato di serie A1 con una vittoria schiacciante. Nel pomeriggio di sabato, la squadra è tornata a giocare sul campo del Giatti, portando a casa una cinquina che segna il debutto stagionale con un risultato positivo. La partita ha visto i giocatori impegnati in una sfida intensa e combattuta, aprendo ufficialmente la nuova stagione outdoor.

Riparte la stagione outdoor per l’Hc Bondeno, che nel pomeriggio di sabato torna a calcare il campo del Giatti per la prima giornata del campionato di serie A1. La sfida di giornata è tra i matildei e il Cus Cagliari, ritornato in cadetteria dopo una stagione in massima serie. Cambia pochissimo dalla formazione che ha partecipato alla Coppa Italia, con l’unica aggiunta di Jorge Hernandez, ormai ben integrato tra le fila dei bondenesi. Il primo quarto è ricco di emozioni, prima Hussain e poi Succi conquistano due corti, ed è proprio con l’ultimo che si aprono le marcature grazie ad un Alessandro Calzolari prontissimo a ribattere in rete sulla respinta del portiere avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey. Cinquina Bondeno, il campionato parte col piglio giusto Articoli correlati Hockey ghiaccio: USA e Germania partono col piede giusto alle OlimpiadiLa prima tornata di incontri relativi al Gruppo C del torneo maschile di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è andata in... Hockey. Solo un punto per Bondeno, che strappa comunque il pass per la final fourNella giornata di sabato 17 gennaio e andata in scena al Palacus di Pisa la penultima giornata del campionato indoor italiano categoria elite in cui...