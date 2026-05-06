Hockey Bondeno travolge l’Adige e resta in fuga al comando

Nella partita di sabato 2 maggio, l’HC Bondeno ha affrontato l’Adige nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di hockey. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria schiacciante, mantenendo la testa della classifica. La partita si è svolta in un clima di grande intensità, con i giocatori che sono scesi in campo concentrati e determinati a portare a casa il risultato.

Nella giornata di sabato 2 maggio l’ HC Bondeno è sceso in campo per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A1. Gli avversari di giornata sono i trentini dell’ UHC Adige, che arrivano a Bondeno con la spinta della vittoria del sabato precedente. Per la prima volta dall’inizio del campionato mister Pritoni può contare sulla formazione al completo. Il match si apre con l’HC Bondeno in controllo della sfera e i matildei cercano di sfruttare l’errore avversario. Dopo un corner corto parato dal portiere avversario, i bondenesi continuano a spingere e trovano la rete del vantaggio grazie alla discesa sulla destra di Merighi, abilissimo a mettere Ramiro Hernandez davanti alla porta sguarnita.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey. Bondeno travolge l’Adige e resta in fuga al comando Notizie correlate Hockey. Bondeno raggiunto nel finale. Resta comunque al comandoNella giornata di sabato 18 aprile è andata in scena al campo Giatti di Bondeno l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A1. Hockey. Bondeno rifila 6 gol al Cus Padova e resta ai piani altiProsegue senza intoppi il cammino dell’HC Bondeno nel campionato di Serie A1, che nella giornata di sabato ha incontrato la formazione del Cus Padova. Approfondimenti e contenuti Hockey. Bondeno travolge l’Adige e resta in fuga al comandoNell’ultima frazione ampio spazio per i giovani e dopo un’azione di contropiede firmata dall’insolita coppia Costa-Santini proprio sull’azione successiva i bondenesi trovano la rete del definitivo 6-0 ... sport.quotidiano.net Hockey. Bondeno rifila 6 gol al Cus Padova e resta ai piani altiProsegue senza intoppi il cammino dell’HC Bondeno nel campionato di Serie A1, che nella giornata di sabato ha incontrato la formazione del Cus Padova. L’incontro di giornata ha visto i bondenesi ... ilrestodelcarlino.it