Per Eric Bouchard il dado è tratto. L’head coach della nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha infatti reso noto l’elenco delle convocate per i Mondiali 2026 di Prima Divisione Gruppo A, che si giocheranno a Budapest dal 12 al 18 aprile prossimi. Gruppo confermato in blocco dopo lo storico risultato dei quarti di finale raggiunto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con l’occasione nuovamente di provare a raggiungere qualcosa mai arrivato prima: l’approdo nella Top Division dell’hockey femminile planetario. Per arrivare al massimo servirà l’impresa di classificarsi al primo posto nel maxi-girone, in formato round robin, che comprende – oltre all’Italia e all’Ungheria padrona di casa – anche Norvegia, Slovacchia, Francia e Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali 2026: conferma in blocco dopo le Olimpiadi

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