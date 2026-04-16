Hockey ghiaccio il coach dell’Italia non ha dubbi | Le ragazze devono voltare pagina sarà una sfida impegnativa

Dopo aver ottenuto vittorie nei tempi regolamentari contro Norvegia e Slovacchia, la nazionale italiana di hockey ghiaccio femminile affronta ora una sfida difficile. Il coach ha dichiarato che le ragazze devono lasciarsi alle spalle le gare passate e concentrarsi sul prossimo impegno. La squadra si prepara a giocare una partita importante, consapevole della complessità dell’avversario che incontrerà.

Dopo le vittorie nei tempi regolamentari contro Norvegia e Slovacchia è arrivato purtroppo il primo passo falso della Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio, che ha perso ai tiri di rigore con la Francia nella terza giornata del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A 2026 in corso di svolgimento a Budapest. Le azzurre restano comunque in vetta alla graduatoria generale del torneo e quindi sempre pienamente in corsa per ottenere l’ambita promozione in Top Division (riservata solamente alla prima classificata), seppur con un vantaggio minimo nei confronti delle inseguitrici Slovacchia, Francia e Ungheria. Saranno proprio le padrone di casa magiare le prossime avversarie dell’Italia venerdì 17 aprile alle ore 16.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, il coach dell’Italia non ha dubbi: “Le ragazze devono voltare pagina, sarà una sfida impegnativa” Olimpiadi, la bella sorpresa dell’Italia nell’hockey femminile Notizie correlate Gli azzurri si affidano a coach Jukka Jalonen: l'Italia dell'hockey su ghiaccio alle OlimpiadiDifficile andare a medaglia nell'edizione dei Giochi Olimpici che segna il ritorno dei migliori giocatori della NHL, ma l'Italia dell'hockey su... Hockey su ghiaccio, la classifica dell’Italia nel torneo femminile: sfida alla Germania per il 2° posto!L’Italia di hockey su ghiaccio femminile si è aritmeticamente qualificata ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Coach Giovinazzo: Voglio tenere le stelle dell’Hockey Aosta, ma ci servono sponsor; Dal ghiaccio alla panchina, le due anime di Josh Holden; Ad un mese dai Mondiali in casa, l'hockey svizzero vive la bufera Fischer: è addio con il coach per il caso legato al Covid; Patrick Fischer fa mea culpa, era a Pechino con un certificato falso. Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida l’Ungheria per avvicinarsi ulteriormente alla promozioneL'Italia dell'hockey ghiaccio femminile si trova davanti al penultimo match dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A che si stanno disputato a Budapest, ... oasport.it Hockey femminile, l'Italia insegue la Top Division: due match per il sognoL'Italia femminile di hockey ghiaccio sfida l'Ungheria: una vittoria avvicina le azzurre alla storica promozione in Top Division ... it.blastingnews.com Hockey ghiaccio, netto ko per Val Pusteria a Graz in Gara-1 della Finale di ICE League - x.com https://www.oasport.it/2026/04/hockey-ghiaccio-femminile-litalia-si-arrende-alla-francia-agli-shoot-out-ma-la-promozione-resta-alla-portata/ L'Italia si illude poi cade agli shoot-out contro la Francia. La classifica si fa serrata ma le azzurre sono ancora prime e v - facebook.com facebook