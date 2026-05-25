Durante la partita tra Italia e Slovenia ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, la squadra italiana si è trovata sotto pressione per la possibilità di evitare la retrocessione. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le azioni salienti. La squadra italiana ha cercato di mantenere il risultato, mentre la Slovenia ha tentato di allungare il vantaggio. La partita è ancora in corso e le decisioni definitive sono attese nei minuti successivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Slovenia, valido per il settimo e ultimo incontro della fase a gironi dei Mondiali di hockey, con gli azzurri che affrontano un vero e proprio play out contro le lince. La Nazionale di Jukka Jalonen ha bisogno di una vittoria entro i tre tempi regolamentari per centrare la salvezza e per restare in Top Division. Gli azzurri, dopo la sconfitta ai rigori contro la Danimarca che è valsa la salvezza per i leoni, si ritrova a due punti di distanza proprio dagli sloveni che nei giorni passati hanno vinto dopo i supplementari contro la Repubblica Ceca e ha perso, sempre dopo i tempi regolamentari, con la Slovacchia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: dentro o fuori per la salvezza

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