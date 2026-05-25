LIVE Italia-Slovenia Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | dentro o fuori per la salvezza

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita tra Italia e Slovenia ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, la squadra italiana si è trovata sotto pressione per la possibilità di evitare la retrocessione. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le azioni salienti. La squadra italiana ha cercato di mantenere il risultato, mentre la Slovenia ha tentato di allungare il vantaggio. La partita è ancora in corso e le decisioni definitive sono attese nei minuti successivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Slovenia, valido per il settimo e ultimo incontro della fase a gironi dei Mondiali di hockey, con gli azzurri che affrontano un vero e proprio play out contro le lince. La Nazionale di Jukka Jalonen ha bisogno di una vittoria entro i tre tempi regolamentari per centrare la salvezza e per restare in Top Division. Gli azzurri, dopo la sconfitta ai rigori contro la Danimarca che è valsa la salvezza per i leoni, si ritrova a due punti di distanza proprio dagli sloveni che nei giorni passati hanno vinto dopo i supplementari contro la Repubblica Ceca e ha perso, sempre dopo i tempi regolamentari, con la Slovacchia. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia slovenia mondiali hockey ghiaccio 2026 in diretta dentro o fuori per la salvezza
© Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: dentro o fuori per la salvezza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LITALIA di HOCKEY saluta la Milano Santagiulia Arena dopo la partita con la Svezia

Video LITALIA di HOCKEY saluta la Milano Santagiulia Arena dopo la partita con la Svezia

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Danimarca, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: scontro diretto per la salvezzaDurante la partita tra Italia e Danimarca ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, le due squadre si sono affrontate in uno scontro diretto per...

LIVE Italia-Danimarca, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la salvezzaGli azzurri dell'hockey su ghiaccio affrontano la partita decisiva contro la Danimarca per evitare la retrocessione ai Mondiali del 2026.

Temi più discussi: L'Italia superata per 3-0 dalla Svezia nel quinto match del Mondiale Top Division. Ora arrivano le sfide decisive per la salvezza contro Danimarca e Slovenia; Campionati del mondo di hockey su ghiaccio maschile 2026: tutte le partite e i risultati della Top Division LIVE; La Slovenia piazza la prima sorpresa dei Mondiali svizzeri; LIVE Italia-Slovacchia 1-4, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: seconda sconfitta degli azzurri in altrettanti match.

italia slovenia live italia slovenia mondialiLIVE Italia-Danimarca 2-2 (0-1), Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono ai rigori, serve un’impresa per la salvezza!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto ... oasport.it

italia slovenia live italia slovenia mondialiLIVE Italia-Cechia 1-3, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri lottano ma cadono sotto i colpi avversariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:27 Reattivo Clara che evita il vantaggio avversario, ancora pochi secondi e saremo in parità numerica. 17:44 ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web