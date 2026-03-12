Nel primo incontro dei quarti di finale dei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026, il Gherdeina ha perso contro i Red Bull Juniors. La partita si è conclusa con una sconfitta per la squadra di casa, che non è riuscita a portare a casa una vittoria nella gara inaugurale della serie. La sfida si è giocata ieri, in una cornice di grande tensione e intensità.

La gara -1 dei quarti di finale dei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026 non sorride al Gherdeina. Nel duello che è e sarà contro i Red Bull Hockey Juniors, la compagine italiana è stata infatti sconfitta con lo score di 3-2. Si porta a casa quindi il primo punto la formazione austriaca capace di imporsi in rimonta: 0-0 nel primo tempo, poi spumeggiante seconda frazione. Botta e risposta esterno-interno sull’asse Moncada-Juhola intorno al 25?, poi doppia spinta dei “Tori” al 26?, in meno di 30?, con Wurzer e Kogler per il 3-1. Ultimo periodo che scorre via sino al 3-2 di Schiavone, che al 57? riapre parzialmente le cose. La clessidra però scorre fino alla fine premiando i padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Gherdeina cede in gara -1 dei quarti di finale ai Red Bull Juniors nell’Alps

