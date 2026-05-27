ho avuto due aborti farmacologici e non mi sono mai pentita le parole di olivia plath

Welcome to Plathville, il reality show della TLC lanciato nel 2019, ha raccontato per anni la quotidianità della famiglia Plath, nucleo cristiano fondamentalista della Georgia caratterizzato da regole molto rigide su sessualità, rapporti sociali, tecnologia e ruolo della donna. All’interno del programma, Olivia Plath era diventata progressivamente la figura più distante da quell’universo conservatore, assumendo il ruolo della “ribelle” intenzionata a costruirsi una vita diversa. Oggi la 28enne è tornata al centro del dibattito pubblico negli Stati Uniti dopo aver raccontato sui social di aver avuto due aborti farmacologici tramite mifepristone, il farmaco al centro dello scontro politico americano sul diritto all’aborto. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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RU-486: aborto facile

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“Ho abortito due volte ma non ne sono pentita, sapevo di non essere pronta e sono grata di avere avuto possibilità che mia madre non aveva”: le parole di Olivia PlathUna donna ha dichiarato di aver abortito due volte senza pentimenti, affermando di aver scelto perché non si sentiva pronta.

Valentina Bivona, Marta nei Cesaroni: «Non ho fatto i cento giorni dalla Maturità perché ero su un set, e non me ne sono mai pentita. Le critiche al mio inglese nei Cesaroni non mi toccano: mi sono preparata a lungo con un coach»Non ha passato i cento giorni dalla Maturità perché era impegnata in un set di riprese e non si è pentita della scelta.

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Ho avuto due aborti farmacologici e non mi sono mai pentita le parole di Olivia PlathL'ex star di Welcome to Plathville ha raccontato via social di aver assunto mifepristone per due volte, e di non essersi mai pentita della sua scelta. gravidanzaonline.it

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