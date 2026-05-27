Un caso di Herpes Zoster, noto anche come Fuoco di Sant’Antonio, ha evidenziato l'importanza della prevenzione tra le persone con diabete. Si ricorda che il rischio di riattivazione dell’infezione non riguarda solo gli anziani, ma anche soggetti con questa condizione, indipendentemente dall’età. La prevenzione può ridurre le complicanze associate, che possono essere più gravi in chi ha diabete.

Non pensate solo all’età, quando ragionate sul rischio di riattivazione dell’infezione da Herpes Zoster e delle sue conseguenze. Se è vero che in termini generali il rischio aumenta con l’avanzare dell’età, è altrettanto innegabile che esistono patologie croniche in grado di “sparigliare” le carte e determinare un rischio aumentato anche in chi è più giovane ma ha patologie concomitanti come il diabete. Non per nulla, il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) offre la vaccinazione in maniera gratuita agli over-65 e alle persone dai 18 anni di età che soffrono di patologie croniche, tra cui appunto le persone con diabete. Ma quali sono i rischi specifici per questa popolazione? Cosa dice la scienza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Herpes Zoster o Fuoco di Sant’Antonio, quanto è importante la prevenzione nelle persone con diabete

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FUOCO DI SANT'ANTONIO ATTENZIONE... ECCO COSA PUOI FARE SUBITO!

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