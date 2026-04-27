Herpes zoster quanto dura la protezione del vaccino?

Il vaccino contro l'herpes zoster fornisce una protezione che dura circa cinque anni, anche se questa durata può variare tra le persone. Dopo i 50 anni, la protezione tende a diminuire più rapidamente, rendendo la vaccinazione particolarmente consigliata in questa fascia di età. Le autorità sanitarie raccomandano di effettuare una seconda dose per mantenere l'efficacia nel tempo. La vaccinazione è considerata uno strumento importante per ridurre il rischio di complicanze legate alla malattia.

Quanto dura il vaccino contro l’herpes zoster: per quanti anni offre protezione e perché la vaccinazione è particolarmente importante dopo i 50 anni. L’herpes zoster, conosciuto comunemente come fuoco di Sant’Antonio, è una malattia causata dalla riattivazione del virus della varicella, che può comparire anche molti anni dopo l’infezione iniziale. Colpisce soprattutto con l’avanzare dell’età e può provocare dolore intenso e complicanze persistenti. Per questo il vaccino rappresenta una forma di prevenzione importante, ma una delle domande più frequenti riguarda proprio la durata della sua protezione nel tempo. Ecco quanto dura e tutti i consigli utili.🔗 Leggi su Novella2000.it

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Nevralgia posterpetica: l'Herpes Zoster - Dott. Antonio Musio #neurochirurgo #herpeszoster

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