Vaccini pneumococco e herpes zoster | Ausl Romagna invita i 65enni a vaccinarsi

L'Ausl Romagna ha inviato inviti ai cittadini nati nel 1961 per ricevere le vaccinazioni contro lo pneumococco e l'herpes zoster. La campagna si rivolge specificamente ai 65enni residenti nella regione. L'obiettivo è promuovere la prevenzione attraverso le vaccinazioni, che saranno disponibili presso le strutture sanitarie locali. Le persone interessate sono invitate a recarsi presso i centri di vaccinazione indicati.

Avanti con gli inviti a vaccinarsi contro lo Pneumococco e l'Herpes Zoster (Fuoco di Sant'Antonio) per i nati nel 1961 in Romagna. L'Ausl romagnola nei giorni scorsi ha inviato messaggi tramite Fascicolo sanitario elettronico o sms ai 65enni. Dal 2017 è infatti prevista un'offerta vaccinale attiva e gratuita alle persone che compiono 65 anni nel corso dell'anno (nel 2026 i nati nel 1961). Le malattie da Pneumococco, ricorda l'azienda sanitaria, sono causate da un batterio, denominato Streptococcus pneumoniae, di cui esistono numerose varianti (sierotipi). Le infezioni da pneumococco sono molto diffuse nella popolazione anche in assenza di sintomi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Herpes Zoster e Pneumococco, via alle vaccinazioni gratuite per i 65enni

Leggi anche: Vaccini: 1 over 50 su 2 con cronicità non parla col medico di Herpes Zoster

Herpes zoster, dolore, rischi e vaccini: quanto ne sanno gli italiani

Tutto quello che riguarda Ausl Romagna

Temi più discussi: Sei nato nel 1961? Fatti un regalo in più!: l'invito alla vaccinazione contro Pneumococco e Herpes Zoster; Vaccini gratuiti per i 65enni: Ausl Romagna propone la protezione contro Pneumococco e Herpes Zoster; Vaccini per i nati nel 1961: l’Ausl Romagna invita alla prevenzione.

Vaccini per i nati nel 1961: l’Ausl Romagna invita alla prevenzioneProsegue in Ausl Romagna la campagna di promozione delle vaccinazioni previste dai Piani vaccinali nazionale e regionale, rivolta in particolare alle persone ... chiamamicitta.it

Vaccini, oltre l’influenza nel mirino c’è lo PneumococcoParte in Campania la campagna vaccinale antinfluenzale della stagione 2019-2020: il ritiro dei vaccini da parte dei medici di famiglia è scattato in tutti i distretti. La novità di quest’anno è che ... quotidianosanita.it

La capogruppo della Lista civica attacca il direttore generale dell’Ausl Romagna e chiede chiarezza sulla vicenda dei medici indagati. Plauso ai tre medici di Malattie Infettive non coinvolti nell’inchiesta - facebook.com facebook