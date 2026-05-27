Dopo aver visto Hen – Storia di una gallina sarà difficile tornare a mangiare uova con la stessa leggerezza di prima. Non che il regista ungherese György Pálfi abbia realizzato un film programmaticamente animalista, con protagonista una vera gallina nera, lucida e fiera. Semmai è il richiamo metaforico all’uovo, al suo ellittico e vitale dischiudersi, a suggerire — con commovente e disarmante naturalezza — una nuova, universale idea di vita oltre ogni confine di specie. Potremmo anche chiuderla qui, dopo il “pippone” interpretativo sull ’ipotetico messaggio del film. Solo che la storia di questo brutto anatroccolo pennuto, puntino nero tra... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hen – Storia di una gallina, il film di György Pálfi che cambierà il modo di guardare (e mangiare) le uova

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HEN - Storia di una gallina | Clip Il gallo del pollaio | Dal 28 maggio al cinema

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