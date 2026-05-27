Dietro le piume di una gallina, dalla sua nascita fino al suo avventurarsi nel mondo, György Pálfi mette in scena un film audace, dove il volatile è protagonista e, sullo sfondo, si muovono quasi accidentalmente le vicende umane. Dal 28 maggio al cinema con Officine Ubu, Hen – Storia di una gallina merita tutti i suoi 96 minuti di tempo speso. Sul set, una vera gallina, o meglio, otto, ciascuna con caratteristiche e abilità diverse, danno vita a un’unica eroina, in un’esperienza cinematografica anticonvenzionale da gustare con curiosità. Girato senza l’uso di CGI o intelligenza artificiale, il film è stato realizzato con animali veri, grazie all’attività straordinaria di addestramento e messa in scena a cura di Árpád Halász, addestratore ungherese che ha lavorato sui set di Alien: Romulus, Midsommar, Crawl e Blade Runner 2049. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hen – Storia di una gallina, al cinema una favola animale anticonvenzionale. La clip in esclusiva

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HEN - STORIA DI UNA GALLINA (2026), dal 28 maggio al cinema

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