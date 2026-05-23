Hen - Storia di una gallina | clip esclusiva dell' avventuroso film di György Pálfi

Scopriamo una clip esclusiva dell'affascinante epopea del carismatico volatile al centro dell'epopea del regista ungherese György Pálfi, al cinema dal 28 maggio distribuito da Officine UBU. Dopo cavalli, leoni, cani e gatti, anche una gallina in carne e piume può essere protagonista di un'odissea mozzafiato se a dirigerla è la mano sicura di György Pálfi. Firmato dall'autore ungherese, Hen - Storia di una gallina approderà nei cinema italiani il 28 maggio distribuito da Officine UBU. Prodotto eccentrico, ma appassionante e denso di significato, il film racconta la fuga rocambolesca di una gallina da un allevamento intensivo e le sue peregrinazioni che la porteranno a vivere incredibili avventure e a incontri coi personaggi svariati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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