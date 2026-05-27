Hen la gallina che sfida il destino | al cinema un racconto audace

Notizia in breve

Una gallina è protagonista di un film dove si trova coinvolta in attività illecite. Il regista ha scelto di realizzare le scene senza usare CGI o intelligenza artificiale, preferendo effetti pratici. La produzione ha deciso di mantenere un approccio realistico, evitando tecnologie digitali per rappresentare le azioni della gallina. La storia si concentra sulla sua avventura in un ambiente criminale, raccontata attraverso riprese tradizionali e pratiche.