Hen la gallina che sfida il destino | al cinema un racconto audace
Una gallina è protagonista di un film dove si trova coinvolta in attività illecite. Il regista ha scelto di realizzare le scene senza usare CGI o intelligenza artificiale, preferendo effetti pratici. La produzione ha deciso di mantenere un approccio realistico, evitando tecnologie digitali per rappresentare le azioni della gallina. La storia si concentra sulla sua avventura in un ambiente criminale, raccontata attraverso riprese tradizionali e pratiche.
? Punti chiave Come può una gallina finire coinvolta in un giro loschissimo?. Perché il regista ha rifiutato l'uso della CGI e dell'intelligenza artificiale?. Chi sono i due destini che si intrecciano in questa tragedia?. Cosa accade quando la storia umana diventa solo un elemento secondario?.? In Breve Distribuzione affidata a Officine Ubu con uscita nelle sale il 28 maggio.. Addestratore Árpád Halász utilizza otto galline reali invece di CGI o IA.. Attore Ioannis Kokiasmenos interpreta il protettore coinvolto in un giro loschissimo.. Sceneggiatura scritta da György Pálfi insieme a Ruttkay Zsófia in Grecia rurale.. Dal 28 maggio il film Hen – Storia di una gallina arriverà nelle sale cinematografiche con la distribuzione di Officine Ubu, proponendo un racconto animale che ribalta le convenzioni del genere. 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy
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