Helena Prestes si trova ancora a New York, dove trascorre il suo tempo tra le strade illuminate di Manhattan e i caffè di Brooklyn. La sua permanenza nella città continua, e tra skyline e nuove opportunità, ha condiviso cosa le manca di più di questa metropoli. La città, descritta come sempre attiva, rappresenta per lei un ambiente di sogni e possibilità.

Helena Prestes e la sua permanenza a New York prosegue: tra skyline, sogni e nuove possibilità. New York non dorme mai, e forse è proprio per questo che Helena Prestes sembra sentirsi perfettamente a casa tra le avenue illuminate di Manhattan e i caffè nascosti di Brooklyn. La modella e personaggio televisivo brasiliano continua la sua permanenza nella Grande Mela, alimentando curiosità e attenzione sui social, dove ogni scatto racconta molto più di un semplice viaggio. Leggi anche Giulia Salemi, domenica speciale con i fan: l’incontro più atteso Nelle ultime ore Helena in un video condiviso su TikTok ha parlato del suo amore Javier Martinez, rivelando: “Qui è tutto molto difficile, dall’attesa per i casting alla vita in questa città. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Helena Prestes, nostalgia a New York: “Ecco cosa mi manca davvero”

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Helena Prestes nostalgica a New York: Mi manca l'abbraccio di Javier Martinez

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