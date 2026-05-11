Helena Prestes, nota concorrente del Grande Fratello, ha fatto parlare di sé anche dopo la fine del reality, rivelando un retroscena legato alla sua esperienza a New York. Durante un’intervista, ha condiviso dettagli su alcune difficoltà incontrate durante il soggiorno, senza però entrare in specifici particolari. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione di molti fan, che hanno seguito con interesse le sue parole.

Helena Prestes è stata tra le concorrenti che hanno ottenuto più successo con la partecipazione al Grande fratello. Nel corso dei mesi, la modella influencer ha stretto importanti collaborazioni che l'hanno portata a girare l'italia e l'estero. Attualmente, la compagna di Javier Martinez si trova in America e più precisamente a New York dove vi era stata anche l'anno scorso insieme al fidanzato conosciuto all'interno della Casa più spiata d'Italia. Un'esperienza non sempre semplice da come rivelato da Helena Prestes sui social. La 35enne di San Paolo ha fatto una diretta su Tiktok dove ha rivelato un retroscena amaro di questa vacanza lavoro nella città che non dorme mai.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e quell’amaro retroscena su New York: cosa ha detto

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