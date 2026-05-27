Un parrucchiere di 43 anni è stato arrestato a Prato. Durante una perquisizione, sono stati trovati hashish sia in casa che nella bottega. L’uomo è stato portato in commissariato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. La polizia ha sequestrato la sostanza e ha proceduto con le verifiche. L’arresto è avvenuto nel corso di una operazione di controllo nella zona.

Prato, 27 maggio 2026 – Un parrucchiere di 43 anni è stato arrestato a Prato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura guidata da Luca Tescaroli. In base alle indagini l’uomo era in possesso di 11,3 chilogrammi di hashish, trovati nella sua abitazione e il negozio da parrucchiere. La sostanza stupefacente era suddivisa in panetti e piccole dosi, trovati anche strumenti per la pesatura. Pare che la droga fosse destinata al mercato dello spaccio cittadino. Numerosi i sequestri effettuati nelle ultime settimane in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hashish in casa e nella bottega, parrucchiere arrestato per spaccio

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