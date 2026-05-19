Covo 23enne arrestato per spaccio In casa 170 grammi di hashish

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Covo con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare sono stati trovati 170 grammi di hashish nascosti nell’abitazione, insieme a 1.500 euro in contanti e un bilancino di precisione. L’arresto è scaturito dopo che il ragazzo era stato osservato nei pressi di un supermercato, e le autorità hanno poi effettuato il sopralluogo nella sua casa.

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L’OPERAZIONE. Il giovane notato all’esterno di un supermercato. In camera da letto migliaia di euro in contanti e un bilancino di precisione. Un arresto anche a Bergamo. Un arresto per spaccio a Covo, nel pomeriggio di lunedì 18 maggio. I carabinieri, nel corso di un controllo del territorio, passando nei pressi di un supermercato, hanno notato un giovane a bordo della propria auto in circostanze ritenute meritevoli di approfondimento. Durante il controllo, i militari hanno percepito un forte odore di stupefacente, scoprendo il giovane - un 23enne residente proprio a Covo - intento a consumare hashish. L’attività di verifica non ha consentito di rinvenire ulteriori sostanze, ma ha indotto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti presso l’abitazione del giovane. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Covo, 23enne arrestato per spaccio. In casa 170 grammi di hashish ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Covo, odore di hashish in auto: a casa droga e contanti, rapper arrestato per spaccioI Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 23enne residente a Covo, ritenuto responsabile... Capriate, studente arrestato per spaccio: trovati 400 grammi di hashishI Carabinieri della Stazione di Brembate, nell’ambito dell’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, hanno... Rapper 23enne tradito dall’odore dell’hashish: in casa aveva panetti e contanti, arrestatoCovo, il ragazzo, conosciuto come Ej Lit, è stato controllato vicino a un supermercato, poi la perquisizione a casa. Indagini anche sui testi delle canzoni con riferimenti alla vita carceraria e al co ... msn.com Covo, odore di hashish in auto: a casa droga e contanti, rapper arrestato per spaccioSequestrati anche un bilancino di precisione, un coltello della lunghezza complessiva di circa 25 centimetri con residui di sostanza stupefacente, nonché sette involucri in cellophane vuoti, ritenuti ... bergamonews.it