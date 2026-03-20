A Brugherio, questa mattina, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo che gestiva una rete di spaccio di cocaina nella propria abitazione. La polizia ha scoperto che la casa veniva utilizzata come punto di distribuzione, con ampia quantità di droga trovate durante le perquisizioni. L'uomo è stato portato in custodia mentre proseguono le indagini sulla rete di distribuzione.

Brugherio (Monza e Brianza), 20 marzo 2026 – Spacciava cocain a in grande quantità direttamente nella sua abitazione. Decine di clienti che tutti i giorni, negli orari più disparati, si presentavano nel condominio non potevano non destare sospetti. Operazione dei carabinieri. Nel pomeriggio del 13 marzo scorso, i carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monza, con il supporto dei colleghi della Stazione di Brugherio, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 38 anni, residente a Filago, in provincia di Bergamo ma domiciliato a Brugherio, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugherio, la casa trasformata in bottega dello spaccio: arrestato

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