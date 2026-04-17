Una coppia di 32 e 28 anni è stata denunciata per aver lasciato il proprio cane incatenato e aver abbandonato l’Italia senza l'animale. Dopo il trasloco all'estero, il vicino si è preso cura del cane, che si trovava ancora legato nel giardino. Le autorità hanno avviato le indagini e hanno identificato i due come responsabili dell'abbandono e della condizione dell’animale.

Hanno fatto le valigie, hanno preso gli scatoloni e sono partiti. Per una giovane coppia di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, era il momento di cambiare aria una volta per tutte e trasferirsi, direzione Francia. Peccato che, nel loro appartamento in Emilia-Romagna, hanno abbandonato il loro cane legato a una catena., Lo hanno scoperto i carabinieri della cittadina reggiana lo scorso dicembre, mentre l'animale era ancora incatenato sul pianerottolo. I militari, intervenuti dopo la segnalazione della curatrice dell'immobile, hanno denunciato un 32enne e una 28enne, attualmente residenti nel Paese d'oltralpe, per maltrattamento e abbandono di animali.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, traslocano all'estero e abbandonano il cane incatenato: coppia denunciata

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