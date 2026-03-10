Cane picchiato a morte messo in un sacco e abbandonato nel bosco | coppia denunciata

Una coppia è stata denunciata dopo il ritrovamento del corpo di un cane femmina in un bosco a nord di Verona. Il cane, secondo le indagini della polizia provinciale, sarebbe stato picchiato, ucciso e poi messo in un sacco nero abbandonato nell’area. La scoperta ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario che ora procede per verificare i fatti.

La carcassa dell'animale è stata trovata in un vajo a nord di Verona da un cacciatore, che ha poi avvisato la polizia provinciale, la quale ha dato il via alle indagine Sarebbe stata percossa, uccisa e abbandonata in un sacchetto nero: è l’ipotesi contenuta nella ricostruzione della polizia provinciale, ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, riguardo al ritrovamento del corpo di un cane femmina nei pressi di un bosco in un vajo a nord di Verona.A trovare il sacco dal quale spuntava la coda dell'animale, in fondo ad una scarpata, è stato un cacciatore della zona, il quale ha poi allertato il comando di via San Giacomo. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno potuto riscontrare la presenza di evidenti ferite sulla testa del cane, una femmina adulta di medie dimensioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

