Durante gli American Music Awards 2026, Hannah Berner ha indossato un vestito nude con dettagli glitterati e un corsetto rosso, creando un look molto vistoso. La scelta ha attirato l’attenzione rispetto ai look più classici e prevedibili della serata. La partecipante ha optato per un abbigliamento che si distingue per il forte impatto visivo, puntando tutto sullo stile “Bridgerton vixen” con un tocco di teatralità.

Tra nude dress, glitter overload e soliti look da red carpet ultra prevedibili, Hannah Berner agli American Music Awards 2026 ha deciso di fare una cosa molto semplice: servire drama. La comedian e creator è arrivata a Las Vegas con un custom look color blood red firmato Erik Charlotte che sembrava uscito da un crossover tra Bridgerton, Tumblr 2014 e dark feminine TikTok. E sinceramente? Missione compiuta. Il corsetto rosso sangue di Hannah Berner che sembrava fatto per diventare virale. Per gli AMAs 2026 Hannah Berner ha scelto un corsetto strutturato bordeaux con gonna coordinata e dettagli super teatrali creati appositamente dalla designer avant-garde Erik Charlotte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hannah Berner agli Amas 2026 in versione “Bridgerton vixen” con il corsetto rosso più drama della serata

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