Negli ultimi tempi, il corsetto e l'abito corsetto sono diventati protagonisti nel mondo dello spettacolo, indossati da diverse celebrità durante eventi pubblici e red carpet. Questi capi, tradizionalmente associati a stili storici, sono stati rivisitati in chiave contemporanea, con tagli e materiali innovativi. La loro presenza tra le scelte di abbigliamento delle star ha attirato l'attenzione dei media e degli appassionati di moda.

Il corsetto e l’ abito corsetto hanno conquistato il guardaroba delle star, reinterpretati in chiave moderna. Dai red carpet agli outfit casual, hanno dimostrato come un capo strutturato possa valorizzare silhouette e stile, unendo eleganza e personalità. Leonie Hanne ha indossato un abito corsetto di Alex Perry con gonna drappeggiata in satin, completando il look con accessori minimal e sandali eleganti, unendo sensualità e raffinatezza. Hailey Bieber ha scelto un corsetto color beige abbinato a jeans boyfriend e sneakers, rendendo il capo sorprendentemente casual e portabile di giorno. A seguire, Elle Fanning ha optato per un total look Vivienne Westwood con corpetto cropped a spalle scoperte, pantaloni a vita alta e pump metallizzate di Louboutin, creando un mix di audacia couture e eleganza moderna. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il corsetto e l’abito corsetto hanno conquistato il guardaroba delle star, reinterpretati in chiave moderna.

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