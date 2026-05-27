Hajj time-lapse dei migliaia di pellegrini musulmani a Mina e alla Mecca
Riprese in time-lapse mostrano migliaia di pellegrini musulmani a Mina, in Arabia Saudita, mentre si muovono verso il sito della lapidazione del diavolo, come parte dei rituali annuali dell’Hajj. Le immagini ritraggono il movimento di grandi folle durante le cerimonie religiose. La scena si svolge nel contesto del pellegrinaggio, che si tiene ogni anno nel paese. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita sui partecipanti o sulle specifiche date dell’evento.
Alcune riprese in time-lapse hanno mostrato i pellegrini a Mina, in Arabia Saudita, mentre si dirigevano verso il luogo della lapidazione del diavolo, nell’ambito dei rituali annuali del pellegrinaggio dell’Hajj. Anche alla Mecca, il luogo più sacro per i musulmani, i pellegrini si sono radunati attorno alla struttura cubica della Kaaba per le preghiere del mattino. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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