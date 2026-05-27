Hailey Baptiste si infortuna al Roland Garros ed esce dal campo in sedia a rotelle

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match al Roland Garros, la tennista americana Hailey Baptiste si è infortunata al ginocchio e ha dovuto abbandonare il campo in sedia a rotelle. L’incidente è avvenuto mentre giocava e ha causato un grave problema fisico. Non sono stati forniti dettagli sulla natura esatta dell’infortunio, ma l’atleta è uscita dal torneo in condizioni di emergenza.

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Hailey Baptiste ha riportato un brutto infortunio al Roland Garros, la tennista americana mettendo male la gamba ha accusato un problema al ginocchio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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