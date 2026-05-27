Hailey Baptiste si infortuna al Roland Garros ed esce dal campo in sedia a rotelle

Notizia in breve

Durante il match al Roland Garros, la tennista americana Hailey Baptiste si è infortunata al ginocchio e ha dovuto abbandonare il campo in sedia a rotelle. L’incidente è avvenuto mentre giocava e ha causato un grave problema fisico. Non sono stati forniti dettagli sulla natura esatta dell’infortunio, ma l’atleta è uscita dal torneo in condizioni di emergenza.