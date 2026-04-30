Mirra Andreeva piega Hailey Baptiste ed è la prima finalista a Madrid

Mirra Andreeva ha vinto il suo match contro Hailey Baptiste e si è qualificata come prima finalista del torneo WTA 1000 a Madrid. La tennista russa, attualmente al numero 8 del ranking mondiale, ha battuto la statunitense alla Caja Mágica, superandola nel punteggio e assicurandosi l'accesso alla finale. Baptiste, considerata tra le sorprese del torneo, non è riuscita a passare il turno.

Mirra Andreeva conquista la finale del WTA 1000 di Madrid. La tennista russa (n.8 del ranking) supera una delle sorprese più interessanti del torneo alla Caja Mágica, la statunitense Hailey Baptiste (n.32), con il punteggio di 6-4 7-6(8) in 1 ora e 41 minuti. Un match che si accende nel finale, quando tutto sembrava ormai sotto controllo per Andreeva. Merito dell’americana, capace di trovare soluzioni efficaci con le spalle al muro e di trascinare l’incontro al tie-break. La russa, però, annulla tre set-point e chiude 10-8, staccando il pass per l’atto conclusivo. Per la classe 2007 si tratta della terza finale in carriera in un WTA 1000, dopo i successi ottenuti lo scorso anno a Dubai e Indian Wells.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mirra Andreeva piega Hailey Baptiste ed è la prima finalista a Madrid Notizie correlate WTA Madrid 2026: Baptiste si consacra ed elimina Sabalenka! Tutto facile per AndreevaSi delinea la semifinale della parte alta del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Madrid: nel torneo giocato in altura sulla terra... Leggi anche: Mirra Andreeva ha l’opportunità di brillare al Madrid Open prima del Roland Garros. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 30 aprile, ordine di gioco, streaming; WTA Madrid 2026: semifinale a sorpresa tra Kostyuk e Potapova. Mirra Andreeva piega Hailey Baptiste ed è la prima finalista a MadridMirra Andreeva conquista la finale del WTA 1000 di Madrid. La tennista russa (n.8 del ranking) supera una delle sorprese più interessanti del torneo alla ... oasport.it Mirra Andreeva, l’orgoglio della fragilità: Non sono una campionessaAndreeva, Tennis - Opinioni | A Madrid la russa vince al tie-break del terzo con Bondar, ma soprattutto si espone: il crollo emotivo diventa il racconto più autentico di cosa significhi giocare ad alt ... ubitennis.com Mirra Andreeva ha festeggiato ieri il suo 19esimo compleanno. Auguri Mirra! (29 Aprile 2007 Krasnoyarsk, Russia) - facebook.com facebook Le reduci, al momento, di Madrid 9 Mirra Andreeva 13 Linda Noskova 26 Marta Kostyuk 30 Hailey Baptiste LL Anastasia Potapova Per la prima volta nella sua storia (dal 2009) il #MMOPEN non porta in semifinale nessuna tra le prima x.com