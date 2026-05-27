Hailey Baptiste si è ritirata al secondo turno del Roland Garros 2026 a causa di un grave infortunio al ginocchio sinistro. La giocatrice americana ha abbandonato il campo dopo aver subito il problema durante il match.

Il Roland Garros perde una delle protagoniste della sua prima settimana. La corsa di Hailey Baptiste si è infatti interrotta nel modo più amaro, a causa di un serio infortunio al ginocchio sinistro che ha costretto la statunitense al ritiro durante il secondo turno dello Slam parigino. Un epilogo improvviso e doloroso, arrivato proprio nel momento di massima crescita dell’americana, reduce da settimane estremamente positive sulla terra battuta. L’episodio si è verificato nel corso della sfida contro la qualificata cinese Wang Xiyu. Sul punteggio di 5-4 in favore dell’asiatica, impegnata a servire per rimanere nel primo set, Baptiste ha accusato il problema fisico durante l’esecuzione di un dritto a sventaglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Brutto infortunio per Hailey Baptiste al Roland Garros 2026: l’americana costretta al ritiro

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