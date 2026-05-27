In Cina, è stata eseguita la condanna a morte di Xu Yao, condannato per aver ucciso il suo socio nel settore dei videogiochi, un noto imprenditore. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riferisce a un procedimento giudiziario concluso con l’esecuzione della pena capitale. La vittima era considerata una figura di rilievo nel settore dei videogiochi.

La Cina ha eseguito la condanna a morte di Xu Yao, ritenuto responsabile dell’omicidio del suo socio in affari Lin Qi, noto magnate del settore dei videogiochi. La notizia è stata riportata dalla BBC. Lin Qi era a capo di Yoozoo Games, società che ha acquisito notorietà internazionale per essere titolare dei diritti di adattamento cinematografico della celebre trilogia di fantascienza cinese da cui Netflix ha tratto la serie “3 Body Problem”. La produzione, approdata sulla piattaforma nel 2024, si è affermata come uno dei titoli più seguiti dell’anno a livello globale. La vicenda era iniziata nel 2018, quando Lin aveva nominato Xu a capo di Three-Body Universe, una sussidiaria incaricata di gestire i progetti legati al franchise di fantascienza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ha ucciso il socio magnate dei videogiochi Lin Q, pena di morte per Xu Yao in Cina: “Giustizia è stata fatta”

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