Quale? con una domanda scoprono che ha ucciso due ex mariti lo stesso giorno Rischia pena di morte in Florida

Una donna è accusata di aver ucciso due ex mariti nello stesso giorno. La prima vittima è stata uccisa nella sua residenza, mentre poche ore dopo si è recata in un’altra contea e ha commesso un secondo omicidio. La vicenda è sotto indagine, e la donna rischia la pena di morte in Florida. La polizia sta raccogliendo prove e ascoltando testimoni per chiarire i dettagli di quanto accaduto.