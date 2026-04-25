Quale? con una domanda scoprono che ha ucciso due ex mariti lo stesso giorno Rischia pena di morte in Florida
Una donna è accusata di aver ucciso due ex mariti nello stesso giorno. La prima vittima è stata uccisa nella sua residenza, mentre poche ore dopo si è recata in un’altra contea e ha commesso un secondo omicidio. La vicenda è sotto indagine, e la donna rischia la pena di morte in Florida. La polizia sta raccogliendo prove e ascoltando testimoni per chiarire i dettagli di quanto accaduto.
Una donna è accusata di aver ucciso un ex marito per poi recarsi in un'altra contea e uccidere un secondo uomo poche ore dopo. L'hanno scoperta quando ha risposto: "Quale dei due?".🔗 Leggi su Fanpage.it
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