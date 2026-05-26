Giustiziato in Cina Xu Yao | condannato a morte per aver avvelenato il suo socio e magnate dei videogiochi

In Cina è stato eseguito l'ordine di morte nei confronti di Xu Yao, condannato per aver avvelenato nel 2020 un dirigente di una società di videogiochi. La vittima era anche proprietario di una società nota per i diritti di un adattamento cinematografico di una serie di fantascienza. L'uomo era stato condannato a morte in precedenza e l'esecuzione si è svolta nei giorni scorsi.

È stato giustiziato nei giorni scorsi Xu Yao, condannato a morte per aver ucciso nel 2020 Lin Qi, magante dei videogiochi e a capo della Yoozoo Games, detentrice dei diritti dell'adattamento cinematografico della trilogia di fantascienza da cui Netflix ha tratto la serie "Il problema dei 3 corpi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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